Palanca TV transformada em canal desportivo da TPA

A Palanca TV, passará a emitir, exclusivamente, conteúdos desportivos depois que passou à esfera do Estado, a 28 de Agosto, no âmbito do processo de recuperação de activos constituídos com fundos públicos.

“É importante esclarecer que a Palanca TV e outros órgãos afectos a este processo de recuperação de activos são empreendimentos constituídos com fundos públicos e o Estado tem que ter uma estratégia de forma concreta se transforme num canal desportivo de emissão nacional” assegurou, esta sexta-feira (4), o ministro das Telecomunicações Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem.

Falando no final de um encontro com a ministra da Juventude e Desportos, Ana Paula do Sacramento Neto, o ministro precisou que a próxima etapa será destinada a acerto técnico para o surgimento de canais temáticos na grelha de programação do canal público.

Manuel Homem assegurou que a medida “não belisca a pluralidade da informação”. A Palanca TV, é órgão integrante do grupo Interactive Empreendimentos Multimédia, Lda, que inclui ainda a Rádio Global e Agência de Produção de Programas de Aúdio e Visual.

O PCA de TPA, Francisco Mendes disse que até início do próximo ano estará concluída a reestruturação do órgão para permitir a enteada em cena de um canal temático virado para conteúdos desportivos, que visa a inclusão e a massificação do desporto, com destaque para o comunitário e o de alto rendimento.