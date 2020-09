Pequim repudia restrições impostas a diplomatas nos eUA

Washington impôs restrições ao trabalho dos diplomatas chineses no território norte-americano. A partir de agora, precisarão de obter permissões especiais para visitar universidades e realizar actividades culturais fora da sede diplomática. A Casa Branca argumentou que a acção é uma represália aos supostos obstáculos impostos por Pequim aos diplomatas norteamericanos na China.

“Com o pretexto de medidas de resposta, os EUA impuseram no dia 2 de Agosto restrições injustas que estabeleceram barreiras ao trabalho dos diploma-tas e do pessoal da representação da China”, indicou a embaixada chinesa em comunicado. A entidade ressaltou que com essas medidas, Washington viola gravemente a Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas. “Instamos os norte-americanos a corrigir os seus actos errôneos e a revogar essa decisão”, indica, ressaltando que a China repudia firmemente este tipo de comportamento.

Os EUA estão envolvidos numa guerra diplomática com a China. Em Julho, o governo de Washington fechou o Consulado Geral da China em Houston, alegando uma suposta espionagem. Pequim respondeu com o encerramento do Consulado Geral dos EUA em Chengdu.