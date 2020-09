Festividades do CCBA arrancam com exposição virtual

O dia da Independência do brasil e o 5º aniversário de existência do centro cultural Brasil-Angola (ccba) são o mote de leque de actividades culturais, que vão decorrer ao longo do mês de Setembro

As festividades têm início amanhã, 7 de Setembro, dia da Independência do Brasil e do aniversário do CCBA, com a inauguração da mostra virtual “Viagem Filosófica”, que retrata a jornada de conhecimento da Amazônia empreendida em 1783 pelo naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira. Inteiramente online, a exposição conduz o visitante por uma navegação pelas salas e galerias do CCBA, encontrando ilustrações e ambientações que retratam, com riqueza de detalhes, fauna, flora, paisagens, vilarejos e a cultura dos povos indígenas da região.

O acesso será gratuito no website do CCBA: www.centroculturalbrasilangola. co.ao Já no dia 8, entre às 8 às 19 horas, está previsto um Webinar sobre um dos temas de maior interesse dos jovens angolanos que procuram a Embaixada: “a realização de estudos no Brasil”, conforme realça uma nota da organização a que OPAÍS teve acesso. . Neste evento, serão abordados os processos selectivos da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), com a participação do Embaixador do Brasil, Paulino Franco de Carvalho Neto; do Reitor da Universidade, Roque do Nascimento Albuquerque; de operadores de cooperação educacional da Embaixada e de alunos angolanos que compartilharão as suas experiências.

O evento marca um triplo aniversário: os 198 anos da Independência do Brasil, os 10 anos da UNILAB e os 5 anos do CCBA. Entretanto, a programação prossegue nos dias 9 e 10, com concerto musical sob a chancela do violinista brasileiro Álvaro Henrique, que poderão ser visualizados nos perfis da Embaixada e do CCBA no facebook, videos deste também professor da Escola de Música de Brasília. Serão apresentadas três composições: Grande Fantasia Triunfal sobre o Hino Nacional Brasileiro, de Louis Moreau Gottschalk; Prelúdio nº 1, de Ney Rosauro; e Lamentos do Morro, de Garoto.

Outras actividades

As actividades todas elas virtuais marcarão o aniversário dos 5 anos do CCBA, através de uma série de lives e webinars irá relembrar alguns dos principais eventos realizados no decorrer destes anos: festivais literários, exposição do Museu da Língua Portuguesa, festival de animação “ANIMA BR”, revitalização da Rua dos Mercadores, entre outros. Compõem igualmente a programação outro webinar sobre o projecto corrente “Leituras Asistidas de Dramaturgia”; além da partilha de actividades online de diversas instituições parceiras. O Centro Cultural do Brasil em Angola (CCBA) é uma instituição da Embaixada do Brasil em Luanda, totalmente financiada pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O CCBA conta com sala de espectáculos e cinema, bibliotecas infantil e adulta, galeria de arte, salas de aula, reuniões e de oficinas na área cultural.