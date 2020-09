João Chiquete almeja o título do campeonato turco

Por:Mário Silva

O internacional da Selecção de futebol para amputados, João Chiquete, que representa o Istanbul Yeditepe Engelliler Spor da Turquia, disse, a este jornal, que está a trabalhar arduamente para ajudar o seu clube a conquistar o título do campeonato turco. “Ser campeão turco, jogar ao mais alto nível e despertar o interesse dos melhores clubes que actuam nesta liga”, revelou o campeão mundial e africano da modalidade. O jogador disse que está difícil viver distante da família nesta fase da Covid- 19, pandemia que surgiu em Dezembro do ano passado, na República Popular da China, mas o mesmo assegurou que tem tido o apoio dos angolanos que vivem na Turquia.

Ainda assim, o número 7 do combinado angolano às ordens de Augusto Cheto acredita que esta situação poderá passar em breve. “Quero no fundo do meu coração agradecer pelo constante apoio de todos os angolanos que de uma forma directa ou indirecta têm-me apoiado. Na verdade, este apoio me dá forças para continuar a representar com dignidade todos os angolanos e levantar bem alto a bandeira nacional”, prometeu. Para o próxima Campeonato do Mundo e Africano, João Chiquete pediu calma aos adeptos, porque tudo fará com ajuda dos seus colegas da Selecção Nacional para revalidar os títulos.