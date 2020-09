Jornalista da ANGOP nomeada directora da comunicação Social de Benguela

A jornalista Irma Mendes é, desde 4 de Setembro, a nova directora do gabinete da comunicação Social do governo Provincial de Benguela, substituindo no cargo Miguel arcanjo, afastado há 4 meses

Por:Constantino Eduardo, em Benguela

Segundo apurou o jornal OPAÍS de fontes governamentais, o governador de Benguela já tinha lavrado um despacho em que, em comissão de serviço, nomeava Abel Manuel para o cargo, mas o problema que este tem com a justiça – que tinha resultado na sua detenção no dia 27 de Agosto- por suspeita de envolvimento em venda ilegal de casas na centralidade do Luhongo, terão feito o governador recuar da sua decisão, apostando, porém,em Irma Mendes, jornalista da ANGOP há mais de 20 anos. Até há bem pouco tempo, Irma- Mendes se ocupava das funções de chefe de Redacção da Agência Angola Press. Fontes esclareceram ao OPAÍS que a sua condição de membro do comité provincial teria jogado a favor para a sua nomeação ao cargo. O sector era dirigido interinamente por Manuel Abel.

Por despacho tornado público na Sexta-feira,04, o governador provincial de Benguela, Rui Falcão, exonerou igualmente Júlio da Silva Cuanza Santos do cargo de administrador municipal do Balombo. A condição de arguido deste, por conta da qual está a cumprir prisão preventiva, terá contribuído para a tomada de decisão do governador. Uma vez que na ausência deste Luzia Chilepa Namanda é que assumia a gestão do município, Rui Falcão decidiu, deste modo, mantê- la, nomeando-a titular do órgão de gestão do município do Balombo. Num outro despacho, o governador exonerou Jandira Laura Ribeiro do cargo de directora do Gabinete Provincial dos Serviços Técnicos e Infra-estruturas.

Ainda noutros despachos, Rui Falcão, usando das faculdades que a Lei da Administração Local do Estado lhe confere, nomeou, para o município do Balombo, Ricardo Agostinho Fernando Catumbela para exercer o cargo de administrador adjunto para a área Técnica, Infra-estruturas e Serviços Comunitários, Roberto Fatecha Lima para se ocupar da pasta da economia e finanças. Para o Gabinete de Infra-estruturas e Serviços Técnicos de Benguela, o governador indigitou o engenheiro Adilson Dellany Martins Gonçalves, quadro do Ministério da Energia e Águas, que substituiu no cargo Jandira Ribeiro. Antes da sua nomeação, era um dos administradores no Conselho de Administração da Empresa de Águas e Saneamento do Lobito.