PR aplaude kuduristas pelo apoio a Sebem

O Presidente da república, joão lourenço, enalteceu este Sábado os artistas que se associaram à live solidária a favor de Sebem, um dos “pioneiros” do ritmo kuduro em angola. na sua conta oficial do twitter, o chefe de Estado afirmou que se trata de um gesto nobre dos kuduristas (fazedores deste género musical) angolanos. “o kuduro é nosso, é angolano e orgulha-nos. a felicidade, todos nós queremos”, escreveu joão lourenço, apoiado-se num excerto de “felicidade”, a música mais popular do artista. autor de temas clássicos do kuduro, como “coveiro filipado”, “kandimba”, “bandeiroso” e “tua boca é Esquadra”, Sebem está fora dos palcos desde 2013, por doença. o artista, um dos nomes mais sonantes deste género musical surgido em princípio da década de 90, juntamente com tony amado, padece de uma doença de foro neurológico. “muita saúde para o Sebem”, fi nalizou o chefe de Estado angolano, depois do espectáculo de homenagem ao cantor, organizado pela tv Zimbo e pelo portal Platina line. a live contou com a participação de cantores de várias gerações do kuduro, entre os quais Rey Tanice, katana, Zoca Zoca, agre g e Puto lilas.