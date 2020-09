Recital de poesia abre homenagem ao Herói Nacional

Um recital de poesia na união dos Escritores angolanos (uEa) marcou, nesta Sexta-feira, a abertura da jornada em homenagem ao Dia do herói nacional, a assinalar-se a 17 deste mês

No jango da UEA, o momento cultural foi aberto pelo Duo Canhoto ao som rítmico de violas na instrumentalização da canção “ Meninos do Huambo”, de Rui Mingas. Na sequência, o colectivo Universo Mavambo, Bendinho Freitas e Kanguimbo Ananás fizeram também sentir as suas vozes poéticas, com as poesias de autoria do poeta António Agostinho Neto, com destaque para “ Havemos de voltar “. O programa incluiu ainda a actuação do músico cabo-verdiano Pedro Rodrigues, que musicou o poema “ Caminho do Mato”. Em declarações à imprensa, o secretário-geral da UEA, David Capelenguela, disse que a instituição representa o grande impulso para o percurso de António Agostinho Neto como homem de cultura.

“Estamos a falar do homem de letras, o poeta e escritor, que 29 dias depois da proclamação da Independência Nacional fez parte dos membros fundadores da UEA”, sublinhou. Por seu turno a embaixadora de Moçambique, Osvalda Joana, considerou António Agostinho Neto uma figura incontornável para os angolanos, moçambicanos e para a Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP). O fundador da nação angolana, para o embaixador de Cabo Verde, Jorge Eduardo de Figueiredo, é uma personalidade extremamente importante não só para Angola, mas para África em geral, referindo que representa todo o processo de conscientização dos angolanos e na luta contra o colonialismo, que culminou com a Independência Nacional, em 1975. Na UEA às actividades para homenagear o primeiro presidente da Mesa da Assembleia Geral serão preenchidas com palestras, debates e momentos culturais.