Angola cruza caminho da Croácia no Mundial do Egipto

A Selecção Nacional sénior masculina de andebol cruza o caminho da Croácia, do Japão e do Qatar no grupo C do Campeonato do Mundo da categoria, a realizar-se no Egipto, em 2021, ditou o sorteio da Federação Internacional.

Nesta série, o combinado angolano terá de fazer uma boa preparação de modo a discutir o terceiro lugar com os japoneses. Ainda assim, a turma nipónica tem um jogo imprevisível, porque não é forte nas competições mundiais.

Aliás, fruto do investimento que o seu governo fez pode surpreender os angolanos.

Para ultrapassar os croatas, a Selecção Nacional tem de trabalhar bastante, mas a suspensão das actividades desportivas devido à Covid-19 poderá prejudicar a prestação dos “guerreiros”.

O combinado angolano vai participar pela quinta vez num Campeonato do Mundo no seu historial.

A estreia dos angolanos na cimeira mundial da modalidade aconteceu em 2005, coincidentemente num país africano, Tunísia, e classificou-se na 20ª posição, entre 24 participantes, seguindo-se o campeonato de 2007, na Alemanha, onde ocupou o 21º posto.

Em 2017, na terceira presença em França, a Selecção Nacional teve a pior prestação ao ocupar a 24ª e última posição. Na sua última presença em 2019, na organização conjunta entre Dinamarca e a Alemanha, a equipa angolana quedou-se na 23ª e penúltima posição.