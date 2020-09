Carta do leitor: Bita sofre com os marginais

Saudações, senhor coordenador! Sou morador do bairro Bita, no município de Belas, em Luanda. Estou preocupado com a onda de criminalidade na minha zona que está a tirar o sono de todos os moradores sem excepção.

Por este motivo, estou a escrever esta carta para alertar o comandante da Polícia Nacional do município de Belas para colocar mais agentes da corporação a circular no bairro Bita de modo a garantir a ordem e a tranquilidade do povo.

Na verdade, circular no meu bairro a partir das 19 horas é caos, porque os bandidos, esse é o nome que eles merecem, assumem o comando da zona e não têm piedade de fazer mal. Por exemplo: devido ao clima de insegurança, infelizemente três moças foram vítima de violações sexuais, sendo que uma delas acabou por morrer.

O triste episódio que acabei que descrever deixa-me muito agastado e com os nervos à ‘flor da pele’, porque a presença dos agentes da Polícia Nacional não se faz sentir no período da noite. Que penoso!

Aliás, sempre que nós, moradores, vamos dar uma participação de uma ocorrência os ditos agentes nunca dão solução ao problema, mas para prender as pessoas que estão circular sem máscaras são excelentes.

Por falta de resposta dos agentes da Policia Nacional na zona alguns moradores decidiram queixar os bandidos quando conseguem apanhar os fora da lei. Afinal, que polícia temos?

POR: António Fortunato

Bita/Luanda