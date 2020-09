Procura-se Esperança Alegre e divertida, jovial e esclarecida, culta e trabalhadora. Ao mesmo tempo simples e inteligente, gosta de ouvir e de ser ouvida.

Defeito: Desaparecida desde 2019.

A quem encontrar, por favor comunicar para o email : [email protected]

Estimado leitor encontrei este apelo algures pelo mundo cibernético adaptando-o ao que nos falta, pois sinto que o fio se esvai quando:

Estamos no mês de Setembro e continua o fica pé no que diz respeito ao regresso ás aulas, onde o ministério é o único a assegurar que as condições estão criadas e está sozinho nesta crença….

Dedicamos rios de tinta sobre o caso 900 milhões e o que está em jogo não é se São Vicente é genro de Agostinho Neto, mas sim como permitimos que tais barbáries acontecessem… Acredito que neste momento esteja a dar voltas á tumba pela associação a um genro que nem conheceu….

Morre um médico porque não estava com máscara no carro, sendo uma medida que a própria comunidade médica não tem um posicionamento uniforme e a polícia assegura que morreu porque foi um “mal estar que lhe deu…” e as imagens postas a circular refutam estas afirmações….

Há IVA sobre a cesta básica, um IRT que desestabiliza e impávidos aceitamos porque temos medo que nos batam se formos para a rua….

Prometem-nos 83 mil empregos e as crianças pululam as ruas a mendigar, pois não têm o que comer em casa e o pedir tornou-se meio de subsistência….

Acusamos os professores de não descontar para a Segurança Social quando este é dever da entidade patronal ou acreditamos que a restrição das importações a determinados produtos será a nossa salvação quando se estraga repolho na saída da cerca sanitária por falta de testes para os motoristas das mercadorias…..

Poderia continuar a identificar os motivos que levam a esperança a extinguir-se, mas parece-me sensato apelar assim como o anúncio a que se procure o que nos une e o que nos motiva, percebendo que a liderança significa uma partilha de responsabilidades e uma tomada de consciência de que os problemas não se resolvem de forma isolada, pois como afirma Zig Ziglar no seu livro “Alto Desempenho” para se ter um bom desempenho é necessário:

Saber porque faz aquilo que faz; Motivação, ou seja, os motivos que nos fazem agir;

A felicidade não é um onde ou um quando, mas sim o aqui e o agora;

E para motivar os outros devemos identificar os seus motivos e encorajá-los a agir…

Se é fácil claro que não, mas como dizia Th omas Carlyle “Um homem sem um propósito é como um navio sem um leme.”

POR: Kâmia Madeira