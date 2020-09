Feira Internacional de Luanda acontece em Outubro

Acontece de 6 a 10 de Outubro, nas instalações da Zona Economia Especial de Viana, a 36ª edição da Feira Internacional de Luanda (FILDA).

O diretor-geral da Eventos Arenas, Manuel Novais, disse que tudo está a ser preparado ao pormenor para que nada falte. Sem certeza do fim da pandemia até à data prevista para a realização do evento, o responsável empresarial afirma que estão a trabalhar tendo em conta vários cenários.

“Estamos a trabalhar de forma afincada para que tudo corra bem”, disse, sem avançar o número de empresas esperadas ou a área total, dizendo apenas que “o nosso objectivo é sempre superar os números da edição anterior. E vamos ver se este ano conseguimos”.

Habitualmente realizado em Julho de cada ano, a FILDA é o maior evento de exposição e negócios de Angola. Na edição do ano passado, estiveram na evento 785 empresas, representando um crescimento de mais de 50%, comparativamente o ano anterior.

Dados da Evento Arena indicam que 90% das empresas expositoras (estrangeiras) manifestaram o desejo de investir em Angola

Projekta em Novembro

Para o mês de Novembro do ano em curso está agendada a realização da Projekta, Feira Internacional de Equipamentos e Serviços para a Construção Civil, Obras Públicas, Urbanismo, Arquitectura e Decoração de Interiores e Imobiliário.

De acordo com Manuel Novais, o evento terá lugar de 25 a 28 de Novembro, em Luanda. Entretanto, limita-se a anunciar número de participantes, dizendo apenas que “espera-se por melhorias comparativamente aos anos anteriores, isso apesar do abrandamento da economia angolana”.

FIB só em 2020 O director-geral da Eventos Arena, Manuel Novais, revelou a OPAIS que “não há condições para a realização da FIB este ano, pois a pandemia deitou por terra todos os esforços que fizemos no sentido da realização do evento este ano”.

Novais acrescenta que a organização de um evento como a FIB requer algum tempo de antecedência, descartando assim a possibilidade para reunir os empresários de Benguela e não só, este mês, como está previsto, depois do cancelamento em Maio, mês em que habitualmente se realiza o certame.

“Precisamos concertar com o governo de Benguela a melhor e possível data. Trata-se de um parceiro que tem uma palavra importante a dizer neste processo de organização da FIB”, reconheceu. Entretanto, o alto responsável da Eventos Arena refere que mesmo confinados, e com equipas de trabalho repartidas na ordem de 50% da sua força, têm estado a realizar um trabalho que vai permitir fazer alguma coisa ainda este ano.

Feiras em risco

Em risco de realização está também a feira de Malanje, cuja primeira edição foi realizada o ano passado. “Não sei se teremos condições de realizar a feira de Malanje. Vamos esperar pelo retorno do governo provincial”, disse. Certeza é realização da feira do Ambiente para o próximo ano. Inicialmente prevista para este ano. De acordo com Manuel Novais, questões organizativas relacionadas com a nova direcção do Ministério do Turismo, Ambiente e Cultura estão na base do adiamento.