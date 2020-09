Macovi Sport Club precisa de 100 ‘tablets’ para disputar torneio online

A secretária de Estado para Família e Promoção da Mulher, Elsa Barber, ter oferecido três tablets aos xadrezistas da escola Macovi Sport Club com o objectivo de melhor a prestação nos torneios online, face à Covid-19.

O presidente da escolinha, Correia Victor Mbeco, reconheceu, ao jornal OPAÍS, que a iniciativa foi boa, mas que é insuficiente para colmatar as dificuldades que a escola tem vivido. Correia Victor Mbeco explicou que a sua escola, só na cidade capital de Luanda, precisaria de uma média de 100 tablets ou pelo menos 53 a 50 computadores portáteis para resolver os problemas.

Ainda assim, o responsável de uma das melhores escolas de xadrez do país revelou que a outra dificuldade é a Internet, porque muitos xadrezistas vivem em bairros de difícil acesso deste serviço.

“A escola Macovi Sport Club só em Luanda controla as Academias do Capalanga, do Golfe 1 e 2, do Dangereux e do bairro Popular, perfazendo um total de 220 atletas na modalidade de xadrez”, assegurou.

Correia Victor Mbeco disse que se todos fizessem o gesto que a governante protagonizou: “Acredito que o país sairia a ganhar e muito”. Os beneficiários dos três tablets foram os Mestres Fides (MF) Domingos Júnior, Edinásia Júnior e o detentor do título nacional em Sub-14, Bruno Costa.

Fundado há 21 anos, a escola Macovi Sport Club movimenta as modalidades de xadrez, karaté, judo, ciclismo, futebol salão (futsal), andebol e basquetebol.