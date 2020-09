MPLA reforça da sensibilização sobre a Covid-19

A primeira secretária provincial do MPLA no Cunene, Gerdina Didalelwa, pediu no Sábado, em Ondjiva, aos militantes a intensificarem as acções de prevenção nas comunidades.

A província do Cunene, que já registou três casos positivos de Covid-19, dos quais dois já recuperados, conta com oito centros de quarentena institucional, onde estão alojados 142 cidadãos provenientes da capital do país e da vizinha República da Namíbia.

Gerdina Didalelwa, que falava durante a XIII reunião extraordinária do Comité Provincial do Cunene do MPLA, disse que cada militante deve ser activista na transmissão de informações à população para se evitar a propagação do vírus da pandemia.

“A Covid-19 é uma doença muito perigosa e fácil contágio, daí que as medidas mais segura para se proteger são uso correcto da máscara, lavagem frequente das mãos com água e sabão, desinfeção com álcool em gel e observação do distanciamento físico”, sublinhou.

A XIII reunião extraordinária do Comité Provincial do Cunene do MPLA teve como objectivo a eleição do segundo secretário provincial do partido no Cunene, Gonçalves Namweya.