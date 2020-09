País recupera 17 doentes e regista 16 novos casos

O país registou, nas últimas 24 horas, 16 novas infecções, três óbitos e 17 pacientes recuperados.

Conforme o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, durante a actualização de dados, dos novos casos positivos, todos da província de Luanda, 12 são do sexo masculino e quatro do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 20 aos 78 anos.

Franco Mufinda adiantou que dos três óbitos, dois são de pacientes angolanos, de 70 e 51 anos, um do sexo masculino e um do sexo feminino, respectivamente, e um cidadão de nacionalidade etíope, de 46 anos de idade. Em relação aos pacientes recuperados, adiantou que se trata de 16 de Luanda e uma de Cabinda.

O país conta com 2.981 casos positivos, com 120 óbitos, 1.215 recuperados e 1.646 activos. Dos casos activos, quatro estão em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 19 graves, 48 moderados, 44 com sintomas leves e 1.531 assintomáticos. Entre os casos activos, 375 estão internados nos centros de tratamento espalhados no país.