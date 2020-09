PR convoca Conselho da República para avaliar covid-19

Chefe de Estado angolano, João Lourenço, reúne-se terça-feira, com os membros do Conselho da República para, essencialmente, avaliar o impacto da Covid-19 no país nos planos epidemiológico e da economia.

A sessão será de carácter extraordinário, indica uma nota de imprensa da Casa Civil do Presidente da República.

A última vez que o Presidente João Lourenço reuniu com esse órgão de consulta foi no dia 7 de Maio do corrente ano, tendo sido também o tema de análise o impacto da pandemia da Covid-19 em Angola.