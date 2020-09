Turquia está a enviar tanques para perto da fronteira com a Grécia, afirma mídia

A Turquia está a deslocar tanques da província de Hatay, no Sudeste do país, para a província de Edirne, que faz fronteira com a Grécia, no contexto das tensões no Mediterrâneo Oriental. A agência turca IHA informou, com referência a fontes militares, que o Exército turco está a transportar por via férrea cerca de 40 veículos de combate.

Anteriormente o secretáriogeral da OTAN, Jens Stoltenberg, anunciou que tanto a Grécia quanto a Turquia concordaram em manter conversações no quadro da organização para reduzir o risco de uma nova escalada nas tensões. Todavia, a agência de notícias estatal grega AMNA disse que fontes diplomáticas em Atenas refutam a afirmação de Stoltenberg.

As tensões aumentaram após o navio de exploração Oruc Reis, da Turquia, iniciar pesquisas para potencial extracção de hidrocarbonetos numa área marítima que a Grécia afirma ser parte de sua Zona Económica Exclusiva. Em resposta à Turquia, Atenas colocou os seus militares em alerta máximo e protestou na União Europeia (UE) e na Organização das Nações Unidas (ONU).