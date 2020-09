Angola a um passo dos 3.000 infectados por Covid-19 com um total de 120 mortes

Mais três pessoas perderam a vida, ontem, em Luanda, em consequência da Covid-19, comunicou à imprensa, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda. Trata-se de dois cidadãos angolanos de ambos os sexos com idades entre 51 e 75 anos e um cidadão de nacionalidade etíope, de 46 anos de idade, cujas co-morbilidades são hipertensão e diabetes.

Franco Mufinda, que falava na habitual apresentação diária do balanço da situação epidemiológica no país, disse que os 16 novos infectados foram registados na província de Luanda, com idades compreendidas entre 20 e 78 anos, sendo 12 do sexo masculino e quatro do sexo feminino.

Os novos infectados foram registados nas localidades da Ingombota, Cacuaco, Belas, Viana e Cazenga. Por outro lado, contou que nas últimas 24 horas conseguiram recuperar 17 pessoas, com idades entre cinco e 68 anos, dos quais 16 da província de Luanda e um …

