Angola e União Europeia reúnem-se hoje

Realiza-se, hoje, em Luanda, por videoconferência, a V reunião Ministerial Angola-União Europeia, no âmbito do programa “Caminho Conjunto”, que vai tratar de assuntos de interesse comum, com o objectivo de reforçar a parceria estratégica existente entre Angola e a União Europeia. A delegação angolana à reunião participa a partir do edifício sede do Ministério das Relações Exteriores cuja abertura será copresidido por Angola, pelos ministros Téte António, das Relações Exteriores, e Sérgio dos Santos, da Economia e Planeamento. Já pela União Europeia, pelo Alto-Representante para a Política Externa e Segurança Comum, Josep Borrel.

A situação política e de segurança na África Central e na região dos Grandes Lagos, bem como no espaço da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), com especial atenção para os assuntos políticos e de segurança, constituem igualmente temas da agenda da reunião que vai igualmente tratar dos as pectos preparatórios da Cimeira União Europeia-África, prevista para finais de Outubro, do corrente ano.

Prevê-se que as discussões venham a proporcionar uma troca de pontos de vista sobre as expectativas quer de Angola, quer da União Europeia, em relação à Cimeira UE-África. A V Reunião Ministerial do “Caminho Conjunto” terá igualmente como ponto da agenda, a troca de informações sobre o impacto da pandemia da COVID-19, em Angola, em África, e na Europa (particularmente nos domínios da saúde, da economia e da segurança social), e a resposta de ambas as partes, (incluindo a dimensão externa da resposta da UE), com vista a encontrar um plano de acção concertado.