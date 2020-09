Departamento técnico da FAF analisa compromissos dos Palancas

O departamento técnico da Federação Angolana de Futebol (FAF), no âmbito do regresso da Selecção Nacional às competições dentro e fora do país, reúne-se hoje com o técnico Pedro Gonçalves. Na sede da FAF, no Nova Vida, em Luanda, o director técnico, Miller Gomes, vai trocar ideias com o treinador dos Palancas Negras.

O novo calendário das eliminatórias de acesso ao CAN 2021 nos Camarões, o Mundial…

