Editorial: Covid 19, uma vez mais, na Cidade alta

O Presidente da república, João Lourenço, reúne-se, hoje, na Cidade alta, em Luanda, com os membros do Conselho da república numa reunião extraordinária para avaliar o impacto da Covid em angola nos planos epidemiológico e da economia essencialmente. Já em Maio do ano em curso, o Chefe de Estado convocara os seus conselheiros para acertar as medidas que melhor se adequariam à situação de pandemia que grassava em todo o mundo.

Na altura, apesar das precauções tomadas, os números de infectados eram razoáveis, o que fez com que as autoridades melhor lidassem com o problema. quatro meses depois, não se vislumbra uma cura para a doença. Há várias vacinas em estudo. os casos aumentam em angola antes mesmo de se ter atingido o pico, cujas projecções apontam para 10 mil casos até ao fim de setembro.

Do outro lado, há uma economia dormente, desemprego acentuado, queda fulgurante do poder de compra e uma deterioração quase que generalizada das condições de vida dos angolanos. o estado da economia em nenhum momento fez com que o Executivo descurasse as suas responsabilidades. apesar das dificuldades, o país continua a caminhar, vivendo os problemas que outros países também estão a ultrapassar em consequência da pandemia.

Qualquer medida a ser tomada nos próximos dias terá o condão de ser praticamente consensual. os conselheiros têm a oportunidade de apresentarem os seus pontos de vista sobre a pandemia, a cerca sanitária e até mesmo a abordagem que os serviços de saúde têm feito. uma vez mais num palco cujos efeitos serão maiores do que o pregão feito através de terceiros.