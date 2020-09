Falta de mercado pode deteriorar 300 toneladas de farinha de milho na fazenda Agrikuvango

A informação foi avançada em exclusivo pelo administrador do projecto agrícola vocacionado para a produção de cereais, como o milho, e leguminosas como feijão e soja. Rui Kaposse explicou que, além da comercialização do milho produzido na Fazenda Agrikuvango, o projecto instalou no local uma moageira para a sua transformação em farinha.

Segundo o administrador do referido projecto agrícola, a fazenda tem uma capacidade de produção estimada em nove mil toneladas por ano. “Temos uma pequena indústria de transformação de milho. No armazém estão 300 toneladas de fuba, por falta de escoamento. O mercado está saturado com este produto.

Recentemente, assistimos ainda a entrada de muita farinha de milho importada, o que em nada ajuda os produtores internos” disse. A par das medidas do fim da disponibilização de divisas do Tesouro Nacional para a importação de alguns produtos, Kaposse defende, igualmente, a necessidade de se implementar um certo limite na importação da farinha de …

