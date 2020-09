Igrejas em Luanda reabrem este mês

As igrejas na província de Luanda reabrem as portas aos fiéis a partir do dia 19 deste mês, anunciou, nesta terça-feira, o ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida.

De acordo com o governante, que falava em conferência de imprensa, as missas devem ocorrer em apenas dois dias, nomeadamente aos sábados e domingos. Para o efeito, adiantou, deverá ser feito dentro dos parâmetros de segurança, com o uso obrigatório da máscara facial, ventilação nos espaços, entre outras medida