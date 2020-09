João Lourenço e conselheiros abordam hoje impacto da Covid-19 no país

O Presidente da República, João Lourenço, convocou para hoje a reunião extraordinária do Conselho da República com o objectivo de avaliar o impacto da Covid-19 no país nos planos epidemiológico e da economia.

A reunião de hoje é aguardada por muitos segmentos da sociedade civil e políticos com grande espectativa em função das medidas restritivas que o país vive face às dificuldades impostas pela Covid-19 numa altura que, localmente, o número de infectados já conta com 2.981 casos positivos, 120 óbitos, 1.215 recuperados e 1.646 activos.

Ao OPAÍS, o secretário para os Assuntos Políticos e Eleitorais do Bureau Político do MPLA, Mário Pinto de Andrade, disse esperar que os conselheiros da Republica aconselhem da melhor forma e apresentem soluções reais sobre a necessidade da protecção da economia nacional e a vida dos angolanos no actual contexto social do país face as dificuldades impostas pelo…