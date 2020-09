‘Receio que outra coisa vá substituí-lo’: investidor dos EUA prevê fim do reinado do dólar

O dólar dos EUA está à beira de perder seu status de principal moeda de reserva do mundo, afirmou ao RT o proeminente investidor Jim Rogers após relatos sobre os planos da China de reduzir grande parte da sua dívida americana. Com uma dívida nacional superior a USD 26,5 trilhões, “os EUA são a maior nação devedora na história do mundo e [a dívida] está a ficar cada vez mais alta”, afirmou Rogers, acrescentando que isso vai afectar a moeda norteamericana.

“Tradicionalmente, o dólar americano tem sido a moeda mais sólida do mundo, mas as tradições mudam”, salientou, referindo-se ao que aconteceu com a libra britânica e florim holandês, que, em séculos anteriores, eram consideradas as moedas mais fiáveis. “Eu sou americano, por isso não gosto de dizer que receio que o dólar dos EUA esteja a chegar ao seu século ou mais de domínio, e outra coisa vá substituí-lo”, afirmou.

O dólar ainda pode mostrar força no próximo ano, após a atual turbulência nos EUA causada pelos protestos Black Lives Matter e as próximas eleições, “mas essa será provavelmente a sua última oportunidade”, notou. Os comentários do investidor surgem em meio à notícia da mídia chinesa sobre a possibilidade de Pequim reduzir gradualmente as suas retenções de títulos do Tesouro dos EUA para cerca de USD 800 biliões do nível actual de mais de USD 1 trilião. Se Pequim realmente decidir livrar-se de um quinto da sua dívida americana, “isso vai colocar pressão sobre as taxas de juros nos EUA”, acredita Rogers.