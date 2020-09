Rei saudita diz que normalização de laços com Israel só virá com criação de estado palestino

No mês passado, os Emirados Árabes Unidos chegaram a um acordo com Israel, com mediação dos Estados Unidos, para a normalização de laços diplomáticos. Em razão do pacto, o governo israelita e comprometeuse a suspender os planos de anexação da Cisjordânia. Além dos Emirados Árabes, os únicos países árabes com relações normalizadas com Israel são Egipto e Jordânia.

O rei Salman bin Abdulaziz disse a Trump, segundo a agência estatal saudita SPA, que saúda os esforços norte-americanos para apoiar a paz. O monarca acrescentou ainda que Riad quer uma solução justa e permanente para a questão palestina, baseada na Iniciativa Árabe proposta pelo reino em 2002. Riad permitirá uso de seu espaço aéreo.

De acordo com a proposta, em troca de um acordo para a cria- Rei da Arátia Saudita, Salmam bin Abdulaziz ção de um estado palestino e a retirada dos territórios ocupados por Israel após a Guerra dos Seis Dias, em 1967, os países árabes normalizariam as relações com os israelenses. A Arábia Saudita não reconhece a criação de Israel. Apesar disso, Riad disse recentemente que permitiria que os recentes vôos entre Israel e os Emirados Árabes passassem pelo seu espaço aéreo.