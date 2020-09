UNITA anuncia criação de “frente Democrática para a alternância do Poder”

O Secretariado Executivo do Comité Permanente da Comissão Política da UNITA, por via de uma nota de impressa, distribuída ontem, em Luanda, anunciou o interesse de criar uma Frente Patriótico-Democrática para a alternância do Poder em Angola devido à incapacidade do Executivo e do partido MPLA resolver os problemas básicos dos cidadãos.

Na nota, o partido reitera a sua plena abertura a todas as forças da sociedade angolana, colectivas ou individuais com vista a consagração e a criação de uma Frente Patriótico-Democrática para a alternância do Poder em Angola.

De acordo com a nota, a UNITA nunca hesitou e voluntariamente colocouse na vanguarda das iniciativas que os seus valores exigiram, como foi em 1974/75 para a conclusão do acordo de Mombaça com o MPLA e a FNLA como plataforma negocial angolana com o Governo de Portugal para o acordo do…

