Autorizada saída de delegações oficias angolanas para o estrangeiro

No âmbito das novas medidas de alívio das dificuldades impostas pela Covid-19, a partir de hoje, as delegações oficiais angolanas já podem se deslocar ao exterior do país sem a necessidade de requerer qualquer tipo de autorização da Comissão Interministerial de Prevenção e Combate à pandemia, anunciou ontem o ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida.

Segundo o ministro, a mesma abertura é igualmente estendida e concedida às delegações e missões estrageiras de várias partes do mundo que queiram visitar Angola.

Para o efeito, Adão de Almeida disse que as missões e as delegações angolanas que queiram sair do país terão apenas de cumprir com a testagem do pré-embarque, 72horas antes da viagem, deixando de necessitar obrigatoriamente de autorização das autoridades sanitárias.

