Betinho Feijó: “Como produtor musical tomei as mais ousadas iniciativas musicais”

Radicado em Portugal há mais de duas décadas interruptas, Betinho Feijó é dos mais referenciados guitarristas, arranjador e produtor musical que o país tem. Apesar da vivência e convivência na diáspora mantém vivo em si a matriz cultural angolana, também sedimenta no estilo musical Semba. Este artista, apreciador do Carnaval, fala nesta entrevista sobre o seu percurso e recorda com emoção o grupo “Tópicos do Ritmo” do município do Cazenga, com o qual se iniciou com apenas 11 anos de idade