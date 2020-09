Conselho da República conclui não haver condições para autarquias em 2020

Os membros do Conselho da República pronunciaram-se ontem, maioritariamente, não haver de modo objectivo possibilidade de realizar eleições autárquicas nos poucos meses que faltam para o ano finalizar. Segundo o comunicado final do órgão consultivo, deve-se continuar a trabalhar no processo de preparação e organização das autarquias, que serão realizadas no momento em que as condições para o efeito o permitirem.

Entre as decisões, constam a reavaliação das medidas de prevenção e controlo da pandemia da Covid- 19, aligeirando as restrições no domínio da educação, do exercício religioso e da prática desportiva, o não levantamento da cerca sanitária à província de Luanda, prosseguir com as acções pedagógicas de sensibilização da população sobre a Pandemia da Covid-19 e a observância das medidas de biossegurança para prevenção desta e outras doenças infeciosas, assim como priorizar os esforços financeiros para melhoria da rede hospitalar do país.

O grupo defende também o aumento a capacidade de testagem dos cidadãos e o apoio de abastecimento de água potável e distribuição de cestas básicas às populações carenciadas.

