A África é uma vasta e bela terra que o mundo acredita ser o local de nascimento da civilização. Tem uma população total de cerca de 1,278 bilhões, que é apenas um pouco menos do que a da China ou da Índia e um pouco menos do que o dobro da Europa. Infelizmente, pelo entendimento da teoria dos sistemas- mundo de Immanuel Wallerstein, por algum tempo os países africanos foram considerados periféricos, em contraste com os países centrais que são compostos principalmente pelos ocidentais, com a hegemonia nas últimas décadas sendo só nos Estados Unidos. Com as condições económicas difíceis em África nas últimas décadas, é difícil, senão impossível, para a África contribuir substancialmente para o avanço da civilização. Esse status quo permanecerá, essencialmente, por muito tempo, se as relações dos países não-africanos com a África forem consideradas, basicamente, um jogo de soma zero.

Agora, imaginem que o tempo avança rapidamente para o futuro, quando a África for tão desenvolvida e rica quanto a Europa. Que potência económica e de consumo a África seria então! No entanto, actualmente, em termos de consumo de energia, o PIB da África Oriental, Meridional, Ocidental, do Norte e Central, que têm populações de 295, 209, 391, 241 e 142 milhões, somam apenas Finlândia, Polónia, Suíça, Suíça, e Ucrânia, respectivamente. Portanto, o espaço para desenvolvimento em África é enorme, mas os desafios que temos pela frente também são formidáveis.

No passado, os Estados Unidos, alguns países europeus e asiáticos, incluindo a China, empenharam-se fortemente em ajudar os países africanos por vários meios. A China, em particular, forneceu ajuda em equipas médicas, empréstimos comerciais e concessionais, treinamento e bolsas de estudo, ajuda humanitária, jovens voluntários, alívio da dívida, apoio ao orçamento, projectos-chave na mão ou de ‘planta completa’ (infra-estrutura, fábricas), ajuda e assistência técnica, conforme apropriadamente colocado por IRIN News enquanto fazia parte do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. Na verdade, desde 2000, a China tem sido um dos cinco maiores provedores de ajuda humanitária entre os países não-DAC. Nos últimos dois séculos, as ferrovias expressas operando dentro e entre alguns países africanos foram construídas pela China apenas recentemente. Até ao final de 2009, a China ajudou a construir quase 200 escolas em todo o continente africano, incluindo 2 ou mais escolas primárias para cada um dos 53 países de África.

No que diz respeito à assistência médica, é especialmente importante notar a luta acirrada da China contra o Ébola nos três países da África Ocidental, do final de 2014 ao início de 2016, até que o Ébola foi essencialmente eliminado. É argumentado por um grupo de pesquisadores do Banco Mundial que a ajuda e o investimento da China são bons para a África e geralmente mais procurados pelos países africanos, já que a assistência ocidental vem principalmente na forma de transferências directas de dinheiro e material, enquanto a ajuda chinesa consiste principalmente em créditos à exportação e empréstimos para infra-estrutura (frequentemente com pouco ou nenhum interesse), que são rápidos, flexíveis e em grande parte sem condições. Infelizmente, num artigo recente, Joshua Meservey criticou severamente a China por construir um espaço de escritório extremamente necessário para funcionários governamentais em alguns países africanos. Ele até rotulou isso como “diplomacia palaciana”. Com tantas construções já concluídas em África, algumas ainda em andamento, e muitas em planeamento, o que há de errado em construir prédios de escritórios em alguns países africanos, alguns dos quais ainda hoje precisam pagar aluguer aos ex-suseranos coloniais?

Para ajudar a tornar África próspera, é fundamental contar com a ciência e a cooperação internacional orientada para o desenvolvimento. Preocupado em saber se o comércio sino-africano pode ter exacerbado a dependência de recursos em África, um pesquisador na Turquia, Dr. Alexis Habiyaremye, descobriu que ao ajudar os países africanos a reduzir os gargalos de infra-estrutura existentes, os acordos de troca de recursos por infra-estrutura permitiram aos países africanos aumentar a sua diversificação de capacidade. Como no caso de Angola, a África Subsaariana registou taxas de crescimento excepcionalmente fortes. A descoberta pode ser prontamente corroborada em informações que mostram que a exportação está fortemente correlacionada positivamente com o PIB entre as nações do continente africano, e o comércio chinês com os países africanos aumentou dramaticamente nos últimos anos, e assim fez contribuições significativas para estimular o crescimento em África. De facto, sem ajuda externa, a economia de África estaria em grande parte estagnada e facilmente atingida por desastres naturais e choques sociais.