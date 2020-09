Multichoice brinda clientes com novos conteúdos de entretenimento local

Diversos conteúdos televisivos de entretenimento, na classe do cinema, telenovelas, séries, desenhos animados matérias desportivas passam desde o mês em curso até Janeiro de 2021 a constar na programação dos canais DSTv em Angola, conforme foi anunciado ontem, em Luanda, no primeiro Showcase da Multichoice.

Entre as novidades de produção local, no país, consta o programa universitário denominado “Debate público”, proporcionado por jovens estudantes universitários, pertencentes às diversas universidades existentes no país, particularmente em Luanda, cuja estreia está prevista para o fim do mês em curso, no canal Vida TV.

Neste leque segue-se ainda o filme “Mussulando”, do género humorístico, que destaca o quotidiano de um grupo de jovens, num fim-de-semana de diversão, na Ilha do Mussulo, que terá a sua inauguração em Janeiro do próximo ano, naquele canal.

Leia mais na edição em PDF do Jornal OPais Diário.

Faça já a sua subscrição!

Envie um e-mail para [email protected] e tenha acesso à todas as notícias na íntegra.