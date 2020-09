Treinos federados iniciam na próxima semana

Os treinos desportivos para os clubes federados retomam no dia 19 do corrente mês, segundo o ministro de Estado e Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Ao falar ontem, em conferência de imprensa, no CIAM, em Luanda, sobre a actualização do Decreto Presidencial sobre a situação de calamidade causada pela Covid-19, o dirigente referiu que as equipas vão trabalhar mediante as regras impostas pelas autoridades sanitárias.

Com esta medida, os clubes federados vão acelerar, administrativamente, como abrir as oficinas em Luanda. Mas, os treinos para as equipas não federadas continuam proibidos, uma vez que a pandemia ainda é uma ameaça.

